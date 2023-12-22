Сотрудники ГИБДД проверят поврежденные в результате атаки беспилотника на Пискаревском проспекте автомобили

В субботу вечером в домах восстановили отопление, подачу воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной.

На Пискаревском проспекте, 161 и 159к2 , в Петербурге продолжаются восстановительные работы после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 2 марта. Об сообщает пресс-служба Красногвардейского района.

Кроме того, отмечается, что сотрудники ГИБДД, представители администрации и оценочная компания зафиксируют вместе с собственниками повреждения автомобилей. После этого состоится их ремонт за счет города. Пострадавшим выплатят компенсацию, заявил губернатор Александр Беглов.

В субботу вечером в домах восстановили отопление, подачу воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной.

Напомним, из-за прилета пострадали восемь человек. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, шестеро из них обратились с жалобами на переживаемый стресс.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района