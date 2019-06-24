  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге женщина получила травму по время прогулки на катере
Сегодня, 13:40
153
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге женщина получила травму по время прогулки на катере

0 0

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования на борту маломерного судна. Подробности сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Накануне около десяти часов вечера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что во время прогулки на катере при наборе скорости боковой кранец отскочил и попал женщине в  голову. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее акваторию Ждановки очистили после проверки прокуратуры.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)

Теги: катер, нева, прогулка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии