В Петербурге женщина получила травму по время прогулки на катере

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования на борту маломерного судна. Подробности сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Накануне около десяти часов вечера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что во время прогулки на катере при наборе скорости боковой кранец отскочил и попал женщине в голову. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее акваторию Ждановки очистили после проверки прокуратуры.
Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)
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