Акваторию Ждановки очистили после проверки прокуратуры

В ходе осмотра акватории реки Ждановки были обнаружены нарушения на плавучих объектах, принадлежащих ООО "Город на воде".

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно со специалистами линейного отдела МВД на водном транспорте и СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" провели проверку исполнения водного законодательства по поручению природоохранной прокуратуры.

В ходе осмотра акватории реки Ждановки были обнаружены нарушения на плавучих объектах, принадлежащих ООО "Город на воде". На этих объектах были несанкционированно размещены отходы производства и потребления, канистры с топливом и емкости с моторными маслами. Такие нарушения могут привести к загрязнению реки при неблагоприятных погодных условиях.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора организации, который уже принял меры по вывозу отходов.

Ранее мы сообщили о том, что транспортная прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов у причала "Обуховский".

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга