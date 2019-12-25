Акваторию Ждановки очистили после проверки прокуратуры

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно со специалистами линейного отдела МВД на водном транспорте и СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" провели проверку исполнения водного законодательства по поручению природоохранной прокуратуры.
В ходе осмотра акватории реки Ждановки были обнаружены нарушения на плавучих объектах, принадлежащих ООО "Город на воде". На этих объектах были несанкционированно размещены отходы производства и потребления, канистры с топливом и емкости с моторными маслами. Такие нарушения могут привести к загрязнению реки при неблагоприятных погодных условиях.
Прокурор внес представление в адрес генерального директора организации, который уже принял меры по вывозу отходов.
Ранее мы сообщили о том, что транспортная прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов у причала "Обуховский".
Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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