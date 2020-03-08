Подросток принёс в школу на Васильевском острове игрушечный арбалет и выстрелил в глаз сверстнице

В настоящее время ученик передан психологам для оказания помощи.

Полиция Василеостровского района проводит проверку по факту инцидента в школе на 5-й линии В.О. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 ноября поступило сообщение о том, что ученик бегает в школе с арбалетом. Было установлено, что 13-летний подросток пришел в учебное учреждение и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз. Он выстрелил ей в лицо из арбалета своей сверстнице. Девочка в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована с травмой глаза.

Ученик был передан психологам для оказания помощи. Мальчик в школе характеризуется положительно, семья полная, на учете в полиции не состоит.

Ранее на Piter.tv: После 19 звонков с сообщением о захвате школы петербуржца отправили в психиатрическую больницу.

Фото: Piter.tv