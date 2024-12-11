В Петербурге полицейские проверили одну из крупнейших оптовых баз

По данным МВД, в общей сложности было проверено несколько сотен человек, подавляющее большинство которых – иностранцы.

Полиция Санкт-Петербурга провела очередное профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений миграционного законодательства и предупреждение различного рода преступлений. Проверка прошла на одной из крупнейших оптовых площадок города – Калининской овощебазе.

По данным МВД, в общей сложности было проверено несколько сотен человек, подавляющее большинство которых – иностранцы. Около 70 мигрантов были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства, среди которых – предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета и нарушение режима пребывания.

Также полиция выявила троицу иностранных уклонистов, которые недавно получили российские паспорта, но при этом не встали на воинский учет: всем им были вручены повестки для последующей явки в военные комиссариаты.

Ранее силовики провели миграционный рейд на стройке жилых домов в Петербурге.

Видео: МВД