В Петербурге за 2 недели среди курьеров-велосипедистов выявили более двух тысяч нарушений

Большая часть из них связана с нарушениями ПДД, в связи с чем у курьеров было изъято 1234 средства индивидуальной мобильности.

Полицейские Северной столицы провели контрольную проверку курьеров-велосипедистов. О результатах проверки рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В мае этого года петербургская полиция провела масштабную профилактическую проверку в сфере курьерской доставки товаров. Спустя два месяца полицейские повторно проверили соблюдение требований законодательства курьерами при осуществлении доставки товаров в Петербурге и Ленинградской области.

Контрольный профилактический рейд проходил на протяжении двух недель. За это время среди курьеров было выявлено 2130 различных правонарушений. Большая часть из них связана с нарушениями ПДД, в связи с чем у курьеров было изъято 1234 средства индивидуальной мобильности. Они помещены на спецстоянку в ожидании технической экспертизы.

Также в ходе рейда полицейские выявили нарушения в сфере миграционного законодательства. Почти 900 мигрантов-курьеров находились на территории РФ с нарушениями. Из России будут выдворены 228 иностранцев. Помимо административных правонарушений полицейские выявили 42 преступления в сфере миграционного законодательства. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

К ответственности за нарушения миграционного законодательства привлечены не только курьеры-иностранцы, но и их работодатели. В отношении двух крупных компаний по доставке товаров составлено 37 административных протоколов, предусматривающих крупные штрафы.

Контрольные проверки будут продолжены.

На прошлой неделе вступило в силу постановление Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, устанавливающее новые стандарты внешнего вида курьеров, их экипировки и транспортных средств при осуществлении доставки товаров в городе.

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