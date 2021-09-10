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Дресс-код и аккуратность движения проверили у доставщиков в Калининском районе
Сегодня, 15:43
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Дресс-код и аккуратность движения проверили у доставщиков в Калининском районе

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За месяц проверяющие составили более 300 протоколов.

В Калининском районе состоялся рейд по выявлению курьеров-нарушителей. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 31 июля. 

Специалисты смотрят на дресс-код, аккуратность вождения и наличие номеров у доставщиков. Новые нормы были приняты 1 июля. Самое главное – скорость передвижения по пешеходным зонам: она не должна превышать 10 км/ч. 

Закон есть закон, хоть он и суров. Если законодатель утвердил форму одежды, и она должна быть форменная – там еще светоотражающие элементы должны быть, и все это сделано для обеспечения общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Александр Анагин, главный специалист комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга 

За месяц проверяющие составили более 300 протоколов. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за две недели среди курьеров-велосипедистов выявили более 2 тыс. нарушений. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: калининский район, курьеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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