Дресс-код и аккуратность движения проверили у доставщиков в Калининском районе

За месяц проверяющие составили более 300 протоколов.

В Калининском районе состоялся рейд по выявлению курьеров-нарушителей. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 31 июля.

Специалисты смотрят на дресс-код, аккуратность вождения и наличие номеров у доставщиков. Новые нормы были приняты 1 июля. Самое главное – скорость передвижения по пешеходным зонам: она не должна превышать 10 км/ч.

Закон есть закон, хоть он и суров. Если законодатель утвердил форму одежды, и она должна быть форменная – там еще светоотражающие элементы должны быть, и все это сделано для обеспечения общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Александр Анагин, главный специалист комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

За месяц проверяющие составили более 300 протоколов.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за две недели среди курьеров-велосипедистов выявили более 2 тыс. нарушений.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)