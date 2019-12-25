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Контрольно-счетная палата занялась проверкой МО "Ульянка" и "Красное Село"
Сегодня, 11:10
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nadezhda_sib

Контрольно-счетная палата занялась проверкой МО "Ульянка" и "Красное Село"

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Их бюджеты на год составляют более 120 млн рублей.

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверять формирование и исполнение бюджетов муниципальными образованиями "Ульянка" и "Красносе Село". Проверка будет проходить с 13 мая по 11 июля под руководством аудитора Юрия Шутова.

КСП оценивает, насколько целесообразно, законно и эффективно были использованы бюджетные деньги. У "Ульянки" проанализируют расходы за 2020 и начало 2021 года, у "Красного Села" — за 2019-2021 годы. Их бюджеты в 2020 году составили 127 млн и 149 млн соответственно. 

Ранее Контрольно-счетная палата обнаружила у МО "Лисий Нос" более 250 нарушений за три года почти на 50 млн рублей, у МО "Автово" — более 200 нарушений на общую сумму более 23 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет, контрольно-счетная палата, муниципальный округ
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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