В работе МО "Лисий Нос" нашли более 250 нарушений за три года почти на 50 млн рублей

Ежегодный бюджет МО составляет чуть более 100 миллионов рублей.

Контрольно-счетная палата Петербурга выявила у МО "поселок Лисий Нос" более 250 нарушений на общую сумму более 48 мл рублей. Ведомство изучило финансово-хозяйственную деятельность МО за 2018-2020 годы. Проверка прошла под руководством аудитора Юрия Шутова.

МО потратило 17,4 млн рублей на благоустройство, которое не является внутриквартальным. Оно не имело право тратить на это бюджет. 2,3 млн использовали для ремонта и уборки земель, которые находятся в городской, а не муниципальной собственности.

В 2020 году были выделены деньги на изготовление сувениров, которые планировалось раздать на фестивале, однако фактически сувениров не было. Стоимость материалов в локальных сметах необоснованно завышалась.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направили губернатору Петербурга, председателю Законодательного собрания, а также городскому прокурору.

Накануне контрольно-счетная палата начала проверять законность расходования бюджетных средств "Мостотрестом".

Фото: Piter.TV