Перед зимой в Петербурге проверили чистоту 5 тыс. зданий

По правилам города нежилые здания необходимо мыть с первого по последний этаж раз в год.

В Петербурге перед зимой проверили чистоту порядка 5 тыс. зданий – школ, детских садов, администраций, театров, музеев. Об этом 24 октября рассказали в пресс-служба ГАТИ города.

По правилам Северной столицы нежилые здания необходимо мыть с первого по последний этаж раз в год. Это делают весной. А комплексный осмотр фасадов проводят чаще: если нужно полностью помыть дом вновь, мероприятие повторяют.

Отчет о работе ответственные за содержание загружают в специальную систему, а сотрудники инспекции проводят выборочный контроль. Такая деятельность по поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина позволяет в сжатые сроки поддерживать чистоту зданий города.

Также к зиме готовится общественный транспорт Северной столицы.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга