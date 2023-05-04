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Перед зимой в Петербурге проверили чистоту 5 тыс. зданий
Сегодня, 16:20
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Перед зимой в Петербурге проверили чистоту 5 тыс. зданий

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По правилам города нежилые здания необходимо мыть с первого по последний этаж раз в год.

В Петербурге перед зимой проверили чистоту порядка 5 тыс. зданий – школ, детских садов, администраций, театров, музеев. Об этом 24 октября рассказали в пресс-служба ГАТИ города. 

По правилам Северной столицы нежилые здания необходимо мыть с первого по последний этаж раз в год. Это делают весной. А комплексный осмотр фасадов проводят чаще: если нужно полностью помыть дом вновь, мероприятие повторяют. 

Отчет о работе ответственные за содержание загружают в специальную систему, а сотрудники инспекции проводят выборочный контроль. Такая деятельность по поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина позволяет в сжатые сроки поддерживать чистоту зданий города. 

Также к зиме готовится общественный транспорт Северной столицы. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, помывка зданий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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