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Более 160 протоколов на владельцев собак составлено в Петербурге с начала года
Сегодня, 16:18
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Более 160 протоколов на владельцев собак составлено в Петербурге с начала года

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Во время проверки в парке имени Академика Сахарова были зафиксированы сразу несколько случаев нарушения правил выгула собак.

В Петербурге во время проверки в парке имени Академика Сахарова были зафиксированы сразу несколько случаев нарушения правил выгула собак, согласно информации, предоставленной пресс-службой комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В отношении владельцев животных были составлены два административных протокола и проведены шесть профилактических бесед о правилах выгула и уборке территории парка от загрязнений, вызванных животными.

С начала текущего года в городе было составлено более 160 административных протоколов о нарушениях правил содержания собак, а также шесть протоколов за неуборку за питомцами.

 Ранее мы сообщили о том, что жаркая погода привела к увеличению количества несчастных случаев на воде в Петербурге

Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

Теги: комитет по вопросам законности правопорядка и безопасности, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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