Пасхальные богослужения прошли во всех храмах Петербурга

Тысячи верующих собрались встретить Светлое Христово Воскресение.

В ночь с 19 на 20 апреля во всех православных храмах Санкт-Петербурга состоялись торжественные пасхальные богослужения. Центральное богослужение города прошло в Казанском кафедральном соборе, где литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На праздничной службе присутствовали первые лица города и региона, включая губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Законодательного Собрания Александра Бельского, министра спорта РФ Михаила Дегтярёва и других официальных лиц.

Тысячи верующих собрались в храмах Петербурга, чтобы вместе встретить Светлое Христово Воскресение. После полуночи духовенство и прихожане совершили крестный ход вокруг храмов, а затем отслужили праздничную заутреню и Божественную литургию. По окончании богослужений священнослужители освятили традиционные пасхальные угощения — куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

Ранее Piter.TV сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов