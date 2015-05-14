Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент РФ принял участие в пасхальном богослужении.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили ночное пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Божественную литургию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В своем пасхальном поздравлении глава государства отметил особую роль христианских ценностей в жизни общества.

"Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов" Владимир Путин

Он также выразил признательность Русской православной церкви и другим христианским конфессиям за вклад в укрепление общественного согласия, поддержку семейных ценностей и патриотическое воспитание молодежи.

"Самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных и просветительских инициатив" Владимир Путин

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя традиционно собирает тысячи верующих. В этом году праздничная служба прошла при строгих мерах безопасности.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, как выбирать продукты к Пасхе.

Фото: Сергей Булкин, ТАСС (kremlin.ru)