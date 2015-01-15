Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, как выбирать продукты к Пасхе

Рекомендуется обращать внимание на состав куличей: качественный продукт включает натуральные ингредиенты.

В Роспотребнадзоре по Петербургу дали рекомендации по выбору продуктов к Пасхе.

Необходимо проверять дату сортировки и внешний вид яиц. Они должны быть ровными, гладкими, правильной формы и равномерно окрашены. Важно избегать покупки яиц в незаконных точках продажи. Хранить их стоит только в холодильнике. Срок хранения яиц: диетические (до 7 суток), столовые (от 8 до 25 дней), мытые (не более 12 дней), вареные (не свыше 36 часов в холодильнике).

Качественный творог белого цвета с легким кремовым оттенком и слегка кислым запахом.

Нежирный творог может выделять немного сыворотки, консистенция должна быть мягкой и однородной. Не покупайте домашний творог "у бабушки", поскольку домашние условия изготовления часто нарушают санитарные нормы. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Рекомендуется обращать внимание на состав куличей: качественный продукт включает натуральные ингредиенты – яйца, сливочное масло, сахар. Верхушка должна быть сухой, без липкости и белесого налета.

Фото: pxhere; пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу