На 5-м Предпортовом проезде просьба сделать тише музыку обернулась нападением

Уголовное дело рассмотрит суд.

В Московском районе просьба сделать музыку тише обернулась нападением. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказала районная прокуратура.

По версии следствия, около двух часов ночи 28 июня 2024 года компания мужчин распивала алкоголь и громко слушала музыку у входа в магазин в доме 2 по 5-му Предпортовому проезду. К компании вышел местный житель и попросил убавить слишком громкую музыку. Однако отдыхающая компания его просьбу проигнорировала.

В итоге завязался конфликт, в ходе которого один из отдыхающих (41 год) ударил стеклянным бокалом по лицу потерпевшего. В результате удара бокал разбился и острыми краями порезал мужчине верхнюю губу. У пострадавшего остались следы, требующие хирургического вмешательства.

Ранее врач рассказал петербуржцам, какие звуки опасны для органов слуха.

Видео: прокуратура СПб