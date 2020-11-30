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Из газона на улице Стойкости забил фонтан высотой 8 метров

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В результате прорыва трубы никто не пострадал.

Жители Кировского района заметили у себя фонтан под окнами. Около жилого дома на территории газона прорвало трубу с горячей водой. По информации Piter.TV, высота фонтана достигла 8 метров. 

Инцидент произошел днем 30-го ноября у дома №28. Автомобилей в зоне разлива не оказалось, также отсутствовала угроза для людей. Опасный участок оградили. Площадь разлива составила 30 кв. метров.

Местные жители не остались без горячей воды и отопления, исключение составляет реставрационный колледж. 

Ранее Госстройнадзор потребовал объяснений от застройщика после падения трубы в Невском районе. 

Видео: Алевтина Валитова / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Фото: Юлия Иванова / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: горячая вода, прорыв трубы, теплосеть, фонтан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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