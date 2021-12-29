Прокурором Ленобласти стал зампрокурора Петербурга Сергей Жуковский

Кандидатов на эту должность представил полномочный представитель президента России в Совете Федерации Артур Муравьев.

Прокурором Ленобласти 10 февраля назначили заместителя прокурора Санкт-Петербурга Сергея Жуковского. Его утвердили на должность в Совете Федерации.

Кандидатов на эту должность представил полномочный представитель президента России в Совете Федерации Артур Муравьев.

Сергею Жуковскому 38 лет. В 2006 году он окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ. Ранее работал в прокуратуре Выборгского и Фрунзенского районов Петербурга. С 2017 года являлся зампрокурора Северной столицы.

Фото: Совет Федерации