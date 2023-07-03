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В Петербурге выбрали лучших производителей строительных материалов

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Целью конкурса стала популяризация петербургских брендов и выявление инновационной продукции на рынке строительных товаров. 

В Комитете по строительству Петербурга наградили победителей конкурса "Лучшая компания стройиндустрии-2023". На протяжении трёх месяцев жюри в составе 20 человек оценивало разработки и качество продукции местных производителей строительных материалов.

Как пояснил портал "Строительный Петербург", целью конкурса стала популяризация петербургских брендов и выявление инновационной продукции на рынке строительных товаров. 

Впервые в этом году в конкурсе участвовали 27 компаний, которые занимаются производством строительных материалов для нашей отрасли. Приятно видеть, что очень активно наши бизнесмены участвовали в этом конкурсе.

Артур Сливний, заместитель Председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга

Победителей выбирали в шести номинациях: "Производство", "Поставщик", "Импортозамещение", "Инновация", "Качество" и "Открытие года". Среди победителей оказались производители сэндвич-панелей, железобетонных изделий, воздухоочистителей, лифтового оборудования, люков дымоудаления и зенитных фонарей.

Всего в проекте участвовали 27 компаний, и было заявлено более 30 видов продукции. Все победители теперь смогут использовать знак "Лучшая компания стройиндустрии" для презентации своей продукции.

Недавно в Петербурге открыли выставку о реставрации памятных зданий.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург" 

Теги: конкурс, стройматериалы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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