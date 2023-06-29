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В Петербурге открыли выставку о реставрации памятных зданий

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Экспозиция состоит из чертежей и фотоснимков 11 реставрационных проектов.

В Петербурге открыли выставку, посвящённую реставрации памятных зданий. Мероприятие приурочено к празднованию Дня реставратора и проведению Недели реставрации в Санкт-Петербурге. Об открытии рассказал портал "Строительный Петербург".

Экспозиция состоит из чертежей и фотоснимков 11 реставрационных проектов по восстановлению домов-памятников.

Ознакомиться с экспозицией и узнать больше о ленинградской реставрационной школе можно в Доме Пашкова, на Литейном, 39.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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