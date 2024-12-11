Производители наркотиков из Ленобласти получили от 10 до 17 лет в ИК

Они собрали кипу статей, связанных с оборотом запрещенных веществ и хранение огнестрельного оружия.

Ленинградский областной суд огласил приговоры двум местным жителям, которых уличили в производстве, хранении и распространении наркотиков, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установили, что мужчина и женщина, проживающие в Киришском районе Ленобласти, под руководством неустановленного лица оборудовали на дачном участке в СНТ "Изумрудное" нарколабораторию. Конечная цель обвиняемых – сбыт и получение прибыли с их предприятия.

Правоохранители выяснили, что фигуранты дела произвели свыше 2 кг мефедрона, а также более 2 кг прекурсора наркотиков. В ходе обысков 12 июля 2023 года полицейские обнаружили еще 6 кг прекурсора, которые обвиняемые получили от анонимного руководителя. На том же месте сотрудники МВД обнаружили и изъяли обрез одноствольного охотничьего ружья "ИЖ" 20 калибра, в связи с чем с к списку статей присоединились также 223 и 222 УК РФ (Незаконная переделка и хранение огнестрельного оружия).

С учетом позиции обвинителя в суде мужчине назначили 17 лет лишения свободы в исправительной колонии. Его подельница получила 10 лет.

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Фото: Piter.TV