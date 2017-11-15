Все происшествия Петербурга за 15 ноября: фото и видео

Происшествия в Петербурге за сутки, 15 ноября. Что случилось в Спб сегодня? Рассказывает канал Piter.TV и наш традиционный обзор ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге.

Половина ноября осталась позади. Месяц получился мрачным и серым, как по погоде, так и по происшествиям в Петербурге. Вот и сегодня, 15 ноября, в нашем городе было немало дорожных и уличных ЧП, преступлений и странных событий. По традиции канал Piter.TV публикует подборку случившегося в Северной столице за минувшие сутки.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 15 ноября: обзор происшествий за сутки

1. Во дворе дома по улице Демьяна Бедного ночью произошел прорыв теплосети. Начнем с глубокой ночи. Жители многоэтажки на Демьяна Бедного заснули в Петербурге, а проснулись в Сайлент Хилле. Их дом окружил тягучий и густой раскаленный пар. Что случилось? Конечно, прорыв трубы. Самое привычное и самое "горячее" из петербургских происшествий. Пробоину на теплосети здесь чинили целый день. А мы публикуем фото ЧП из социальных сетей.

2. В Купчине обнаружено тело бизнесмена с огнестрельной раной головы. Загадочная смерть предпринимателя произошла в одном из домов на Дунайском проспекте. Здесь, в собственной квартире обнаружили 55-летнего мужчину с простреленной головой. Самоубийство? Происки конкурентов? Личный конфликт? Теперь в причинах смерти бизнесмена будут разбираться эксперты.

3. В Петербурге на КАД образовалась пробка длиной около 6 км из-за ДТП. Вроде бы плюсовая температура избавила дороги Петербурга от наледи. Но массовые ДТП и жесткие пробки никуда так и не ушли. А жалко. Вот и сегодня, 15 ноября, на КАД было "все плохо". Шестикилометровая пробка растянулась от Колтушского до Мурманского шоссе. Причиной ЧП стало столкновение двух легковушек. Пострадавших в аварии эвакуировали вертолетом. Будем надеяться, что у жертв ДТП все обойдется. А вот пробка на месте аварии рассосалась только через несколько часов.

4. В Петербурге пенсионерка спасла похищенного иностранного студента. Студенты и молодежь часто недолюбливают стариков. Их раздражает медлительность и назойливость пенсионеров. А ведь внимание к деталям, присущее пожилым людям, может спасти жизнь молодого человека. Так, на улице Зины Портновой 58-летняя пенсионерка заметила, как в багажник машины запихали студента-второкурсника. Ее бдительность и записанные номера автомобиля помогли полиции спасти молодого человека. Оказалось, парня украли из-за долгов его знакомой. Впрочем, теперь проблемы будут у самих кредиторов - их уже задержали, негодяев ждет следствие и суд.

5. Петербуржца подозревают в изнасиловании своей знакомой в яхт-клубе. Тут все просто: история из жизни богатых и молодых. 22-летний парень пригласил знакомую отдохнуть в яхт-клубе под Петербургом. А через сутки девушка подала на него заявление об изнасиловании. Что конкретно произошло между молодыми людьми в ту ночь - нам лично не ясно. Однако полиция уже разбирается в обстоятельствах дела.

6. В Петербурге водитель Лады въехал в обидчика на Audi с московскими номерами. Противостояние Москвы и Петербурга вылилось в ДТП на Ушаковском мосту. Неудачный обгон, подрезание... все это закончилось дракой и даже тараном одной машины со стороны другой. Посмотрите видео инцидента - и сможете разглядеть немало интересных деталей.

7. РЖД стали фигурантом уголовного дела из-за "смертельного перехода". А вот это интересно. На РЖД подали в суд после серии смертей на Туристской улице. Интересно, признает ли суд госмонополию виновной в том, что это место превратилось в настоящий "переход смерти"? Может быть, этих смертей можно было как-то избежать?