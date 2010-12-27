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РЖД стали фигурантом уголовного дела из-за "смертельного перехода"
Сегодня, 18:08
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Shdaria
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РЖД стали фигурантом уголовного дела из-за "смертельного перехода"

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В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за "смертельного перехода" в Приморском районе.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО "Российские железные дороги". Причиной стала гибель нескольких жителей города, которые попали под колеса электричек на "смертельном переходе" на Туристской улице.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что  дело возбуждено по статье о халатности. Кроме того, в филиал РЖД направили предписание "принять меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления".

Напомним, что на данном железнодорожном переходе в Приморском районе в текущем году погибли уже 7 человек.

Фото: сайт РЖД

Теги: новости петербург , новости спб , происшествия спб , смертельный переход
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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