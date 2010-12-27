В Петербурге пенсионерка спасла похищенного иностранного студента

Петербурженка стала свидетелем похищения коллекторами студента

Пенсионерка из Петербурга благодаря своей бдительности спасла студента-второкурсника от похищения из-за долга его знакомой, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

13 ноября в полицию поступил звонок от 58-летней жительницы Кировского района, которая сообщила о подозрительных людях, которые напали на парня и затолкали его в Chevrolet Lacetti. Преступление было совершено около дома 54 по улице Зины Портновой. Женщина оказалась настолько бдительной, что смогла точно назвать даже госномер подозрительного авто.

Отряд Росгвардии в течение часа обнаружил Chevrolet в том же районе. В машине оказались четыре человека, отмечается, что ни один из них не был владельцем авто. Среди них был и 25-летний гражданин Узбекистана, обучающийся в Государственном техническом университете. Всех пассажиров машины доставили в отдел полиции.

В отделе студент написал заявление, рассказав, что его похитили из-за долгов его знакомой. Девушка была должна похитителям 130 тысяч. Кредиторы поймали парня с целью узнать адрес должницы.

Коллекторов задержали на двое суток. СК квалифицировал инцидент, как похищение человека. Возбуждено уголовное дело.