Метростроители Петербурга запустили проходческий щит КТ-1

Комплекс начнет движение в сторону станции "Броневая", пройдет дистанцию более 900 метров до этой станции, а затем продолжит свой путь к станции "Заставская".

Метростроители Петербурга 1 декабря запустили на Красносельско-Калининской линии проходческий щит КТ-1 диаметром 5.63 м. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Церемония тестового пуска прошла с участием губернатора Александра Беглова и вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко. Комплекс начнет движение в сторону станции "Броневая", пройдет дистанцию более 900 метров до этой станции, а затем продолжит свой путь к станции "Заставская", которая станет пересадочной на станцию "Московские ворота" (синяя ветка).

Всего на новом участке планируется задействовать четыре щита. Два из них метростроители планируют запустить для проходки в первом квартале 2024 года. Щит, который сейчас изготавливается на Обуховском заводе, также будет готов к работе в следующем году.

Участок линии будет включать в себя четыре станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". Общая длина линии составит семь километров.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"