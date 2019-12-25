В Петербурге заработала программа детского кешбэка за путевки в летние лагеря

Программа будет действительна до 31 августа этого года, с возвратом ребёнка из лагеря до 15 сентября.

Во вторник, 25 мая, заработала программа детского кешбэка за путёвки в летние лагеря. Так, программа будет действительна до 31 августа этого года, с возвратом ребёнка из лагеря до 15 сентября. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

Известно, что в рамках программы родители смогут вернуть 50% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей. Власти Петербурга напоминают, что такая возможность есть только у тех родителей, которые купили путёвки за полную стоимость или по сертификату. Отмечается, что на сегодня было выдано 33 тыс. сертификатов.

Возврат денежных средств можно осуществить уже с 15 июня через портал "Госуслуги". Кешбэк доступен при условии покупки путёвки через карту "Мир" и регистрации в программе лояльности.

При отмене поездки стоимость путёвки вернется родителям на карту оплаты, кешбэк будет автоматически списан в полном объёме в момент возврата, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что два оздоровительных лагеря Ленобласти присоединились к программе кэшбэка на детский отдых.

Фото: Piter.tv