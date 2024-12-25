После декабрьского потепления в Петербург вернулась зима

До 7-8 января в Северной столице ожидаются умеренные холода.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов утверждает, что до конца текущей недели и вплоть до 8 января в городе будет стоять слабоморозная погода. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Температура воздуха на фоне слабоморозной погоды будет колебаться от -2 до -7 градусов. Однако в отдельные ночи петербуржцев будет ждать понижение столбиков термометра до -10 градусов.

В ближайшие 7 дней регион станет перевалочным пунктом для серии небольших циклонов, в связи с чем в Петербурге и Ленобласти будет преимущественно облачная погода с осадками в виде снега. Солнце, вероятно, выглянет только в субботу. Конец недели отметится новым небольшим циклоном и выпадением снега.

Выход активного циклона, который снова изменит нам погоду, ожидается к 7 января. Там будет много снега, усиление ветра и очередная оттепель, пока все к этому идет, но последим за ним ещё. Александр Колесов, синоптик

Как мы писали ранее, сегодня, 2 января, в Северной столице ожидается незначительное похолодание с температурой воздуха до -5 градусов.

Фото: Piter.TV (создано при помощи нейросети "Шедеврум")