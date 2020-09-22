В Апраксином дворе изъяли контрафактные сигареты стоимостью 7 млн рублей

Также полицейские проверили более 1000 человек, находившихся на рынке, половина из них – мигранты.

Накануне сотрудники ГУ МВД России провели профилактический рейд по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства на территории Апраксина двора. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские проверили более 1000 человек, находившихся на рынке, половина из них – мигранты. За нарушение миграционного законодательства в полицию было доставлено и привлечено к административной ответственности почти 110 иностранцев. Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут подвергнуты выдворению за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны. Один из мигрантов предъявил полицейским документы со следами подделки. Мужчина задержан, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Также в Апраксином дворе было обнаружено 8 торговых точек, в том числе оптовый магазин, реализующие контрафактные сигареты. Позднее полицейские нашли и 2 склада с нелегальной табачной продукцией, произведенной в соседних государствах. Из незаконного оборота изъято более 53 тысяч пачек сигарет стоимостью почти 7 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По подозрению в торговле контрафактом задержаны 7 человек.

Ранее полицейские провели миграционные рейды на оптовых рынках Петербурга.

Видео: МВД по СПб и ЛО