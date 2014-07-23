В Ленобласти в 2025 году планируют охватить профилактическими осмотрами 70% населения

За первые два месяца медосмотры уже прошли более 37 тысяч взрослых и более 54 тысяч детей.

В 2025 году комитет по здравоохранению Ленинградской области планирует охватить профилактическими осмотрами 70% населения региона. О планах по диспансеризации рассказал председатель областного комздрава Александр Жарков на аппаратном совещании в областном правительстве.

За первые два месяца медосмотры уже прошли более 37 тысяч взрослых и более 54 тысяч детей. В 2024 году диспансеризацию прошли более 72% ленинградцев.

Для проверки и поддержания своего здоровья ленинградцы могут обратиться в 55 взрослых и 29 детских поликлиник, а жители небольших поселений – в более чем 120 амбулаторий и 190 ФАПов.

Петербуржцам напомнили, какие исследования можно пройти в рамках диспансеризации.

Фото: Piter.tv