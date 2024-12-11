Порядок покупки билетов на станции Сосновая Поляна в Петербурге изменится

Это связано с ремонтными работами.

В период с 3 по 7 февраля в Петербурге изменится порядок приобретения проездных билетов на станции Сосновая Поляна. Об этом рассказали в АО "СЗППК".

Это связано с ремонтными работами. Так, пригородные билетные кассы и терминалы самообслуживания на станции будут закрыты.

Оформить билет на поезд в период закрытия касс и терминалов можно в поезде у контролера, с помощью мобильных приложений "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", Gorod Pay.

Ранее мы сообщили, как добраться из Петербурга в Москву в 2025 году.

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"