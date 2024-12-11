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Порядок покупки билетов на станции Сосновая Поляна в Петербурге изменится
Сегодня, 15:51
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Порядок покупки билетов на станции Сосновая Поляна в Петербурге изменится

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Это связано с ремонтными работами.

В период с 3 по 7 февраля в Петербурге изменится порядок приобретения проездных билетов на станции Сосновая Поляна. Об этом рассказали в АО "СЗППК".

Это связано с ремонтными работами. Так, пригородные билетные кассы и терминалы самообслуживания на станции будут закрыты. 

Оформить билет на поезд в период закрытия касс и терминалов можно в поезде у контролера, с помощью мобильных приложений "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", Gorod Pay. 

Ранее мы сообщили, как добраться из Петербурга в Москву в 2025 году. 

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"

Теги: ремонтные работы, сосновая поляна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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