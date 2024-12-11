Как добраться из Петербурга в Москву: полный гид по транспорту в 2025 году

Лучшие советы для комфортного путешествия между двумя столицами.

Поездки в Москву всегда пользовались популярностью среди петербуржцев. Столица не перестает притягивать возможностями в сфере бизнеса, культурными событиями и уникальной атмосферой. К тому же, расстояние между двумя крупнейшими городами России составляет около 700 км, что делает путешествие достаточно удобным и быстрым.

Для многих такой маршрут уже привычен, и кажется, что всё давно известно: как добраться, сколько времени это займет и какие варианты самые быстрые. Но как выбрать способ, который подарит не только скорость, но и комфорт? Piter.tv выяснил, как сделать путешествие максимально выгодным и приятным, чтобы дорога в столицу оставила такие же яркие впечатления, как и само пребывание в ней.

1. На поезде

Самым известным, но далеко не самым бюджетным вариантом, является "Сапсан": скоростной поезд Поезда отправляется с Московского вокзала Петербурга и прибывают на Ленинградский вокзал в Москве. Он домчит путешественника до Москвы примерно за 3 часа 50 минут.

Фото: РЖД

В "Сапсанах" предусмотрены мягкие кресла, система климат-контроля, Wi-Fi, розетка для зарядки устройств, а также вагоны с обслуживанием разных классов (эконом, бизнес, первый класс). Стоимость билетов в феврале 2025 года начинается от 3000-3800 рублей. Самые дорогие места обойдутся в 23-25 тыс. рублей, места в вагонах Эконом+ и Вагон-бистро — 4-6 тыс.

Если вы предпочитаете путешествовать ночью, можно выбрать обычные поезда и провести в пути около 7–12 часов. Цена билета в плацкартном вагоне стартует от 2300 рублей, в купейном — от 3100 рублей. Такие составы отправляются с Московского или Ладожского вокзалов.

Фото: РЖД

Компромиссный вариант, доступный путешественникам из Петербурга с 19 декабря 2024 года – это обновленные двухэтажные составы поезда "Аврора", способного развивать скорость до 160 км/ч. Отправление поездов осуществляется ежедневно ранним утром и днем, а прибытие – в дневное и вечернее время соответственно. Время в пути составляет примерно 6 часов, что вполне сопоставимо с "Сапсаном", при этом цены начинаются с 1500 рублей. В купе можно проехать за 4100 рублей, а в СВ — за 12 тыс. рублей.

Фото: РЖД

Совет: Напомним, что здание Ленинградского вокзала закрыто на ремонт с 11 августа. На расписании электричек и поездов, однако схемы прохода к поездам и электричкам изменились.

Схема: РЖД

2. На самолете

Перелет из Санкт-Петербурга в Москву занимает около 1,5 часов. Однако с учетом времени на дорогу до аэропорта, регистрацию и ожидание багажа общее время путешествия может составить 4–5 часов.

Цены на билеты варьируются в зависимости от авиакомпании и времени покупки, но часто бывают акции и скидки. Например, в феврале текущего года варьируются от 2800 до 4 тыс. рублей без учета багажа.





Совет: Следите за акциями – авиакомпании часто предлагают скидки. Подписывайтесь на рассылки и проверяйте специальные предложения. Для удобства можно использовать приложения или агрегаторы для отслеживания цен.

3. На автобусе

Автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Москвой занимают примерно 10–12 часов. Это бюджетный вариант со стоимостью билета от 1500 рублей (цены могут варьироваться в зависимости от сезона, перевозчика и уровня комфорта).

Однако длительное время в пути и возможные неудобства делают этот способ менее популярным. К тому же, некоторые рейсы могут занимать больше времени, особенно если есть длительные остановки.

Совет: Выбирайте ночные рейсы: Это поможет сэкономить время и деньги на ночёвке. Вы сможете выспаться в дороге, если захватите подушку для шеи и маску для сна. Также узнайте, есть ли в автобусе Wi-Fi, розетки для зарядки устройств, туалет и остановки для отдыха.

4. На автомобиле

Путешествие на автомобиле из Северной столицы в Москву – это удобный и увлекательный способ преодолеть расстояние между двумя крупнейшими городами России. Основной маршрут проходит по платной федеральной трассе М-11 "Нева", которая отличается качественным покрытием и минимальным количеством светофоров. Максимальная разрешенная скорость на ней составляет 110–130 км/ч.

Стоимость проезда по трассе М-11 "Нева" из Петербурга в Москву для легковых автомобилей зависит от времени суток, дня недели и наличия транспондера.

Согласно официальному сайту оператора трассы, стоимость проезда по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву для легковых автомобилей зависит от времени суток, дня недели и наличия транспондера. С 16 июля 2024 года действуют следующие тарифы:



Дневное время (06:00–00:00):



Будние дни (понедельник–четверг):

Без транспондера: 3 910 рублей.

С транспондером: 2 160 рублей.

Выходные дни (пятница–воскресенье), праздничные и предпраздничные дни:

Без транспондера: 4 180 рублей.

С транспондером: 2 050 рублей.



Ночное время (00:00–06:00):

Будние дни (понедельник–четверг):

Без транспондера: 3 230 рублей.

С транспондером: 1 780 рублей.

Выходные дни (пятница–воскресенье), праздничные и предпраздничные дни:

Без транспондера: 3 440 рублей.

С транспондером: 1 720 рублей.



Фото: m11-neva.ru

Альтернативой может стать трасса бесплатная М-10 "Россия", однако она менее удобна из-за большего трафика и возможных пробок. Если в случае с М-11 дорога займет около 6–7 часов, по трассе М-10 время увеличится до 9–10 часов, особенно в часы пик.

Фото: Росавтодор

Совет: использование транспондера позволяет существенно снизить стоимость проезда. Его можно приобрести на официальном сайте оператора трассы или в пунктах продаж на автозаправочных станциях вдоль маршрута.

Какой бы способ путешествия вы ни выбрали, важно учитывать свои приоритеты: комфорт, скорость или бюджет. Поездка из Петербурга в Москву – это не просто дорога, возможность воспользоваться услугами, открыть для себя новые впечатления.

Главное фото: РЖД, скриншоты: tutu.ru