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Проезд по участку Лиговского проспекта перекрыли
Сегодня, 11:35
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Проезд по участку Лиговского проспекта перекрыли

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На набережной Обводного канала образовалась пробка.

Проезд по Лиговскому проспекту перекрыла машина ГИБДД. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сегодня в Петербурге проводится генеральная репетиция парада ко Дню Военно-морского флота. В связи с этим центральные улицы и мосты перекрыли. Пользователи удивились, что для этого потребовалось перекрывать Лиговский. Изначально его не было в списке ограничений, но в пресс-службе администрации предупредили, что могут вносить изменения. 

Доехал до центра с юго-запада по толпился, развернулся уехал назад на юго-запад сел на метро.

написал Артем в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Также ограничения будут действовать в сам праздник - 25 июля. 

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: день вмф, лиговский проезд, ограничения в движении
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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