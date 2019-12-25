Проезд по участку Лиговского проспекта перекрыли

На набережной Обводного канала образовалась пробка.

Проезд по Лиговскому проспекту перекрыла машина ГИБДД. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сегодня в Петербурге проводится генеральная репетиция парада ко Дню Военно-морского флота. В связи с этим центральные улицы и мосты перекрыли. Пользователи удивились, что для этого потребовалось перекрывать Лиговский. Изначально его не было в списке ограничений, но в пресс-службе администрации предупредили, что могут вносить изменения.

Доехал до центра с юго-запада по толпился, развернулся уехал назад на юго-запад сел на метро. написал Артем в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Также ограничения будут действовать в сам праздник - 25 июля.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб