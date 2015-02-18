Петербург направит 1 млрд рублей на проекты раннего технологического развития детей

Петербург в 2025 году запустит две новые инициативы, направленные на стимулирование интереса детей к техническим и естественным наукам с самого раннего возраста. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе представления бюджета на 2025-2027 годы в городском парламенте.
Беглов подчеркнул, что город начнет создание математических кружков во всех районах, которые станут филиалами ведущего в стране математического центра при Президентском лицее № 239. Также планируется начать оснащение лабораторий в начальных школах и детских садах. На реализацию этих проектов в бюджете предусмотрено выделение одного миллиарда рублей.
Кроме того, около половины миллиарда рублей будет направлено на открытие девяти детских технопарков и восемнадцати центров цифрового развития в течение ближайших трех лет.
Ранее мы сообщили о том, что обновление и расширение инфраструктуры загородных детских лагерей проведут в Петербурге до 2030 года.
Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")
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