В Смольном одобрили проект расширения Красносельского шоссе

В будущем магистраль планируют расширить до трех полос в каждом направлении.

Власти Санкт-Петербурга утвердили проект межевания территории для расширения участка Красносельского шоссе от Гореловского путепровода до границы с Ленобластью. Об этом сообщили в пресс-слжубе Комитета по градостроительству и архитектуре Северной столицы.

Это важно для дальнейшего развития сообщения между Петербургом и Красным Селом. Красносельское шоссе — часть федеральной трассы „Нарва", где проходят маршруты к порту Усть-Луга, и всегда интенсивное движение. Необходимо продолжить работу по его реконструкции. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Протяженность расширяемого участка шоссе составит порядка двух с половиной километров. В будущем магистраль планируют также и расширить до трех полос в каждом направлении движения. В настоящий момент планировка предусматривает создание в будущем разделительной полосы, боковых проездов, разворотных площадок, тротуаров и велодорожки.

Ранее мы рассказывали, что новый участок Бестужевской улицы составит почти 2 км.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга