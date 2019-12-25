Проект приспособления Конюшенного ведомства подготовят к концу лета

Главная задача разработки концепции — создать благоустроенное общественное пространство, пригодное для круглогодичного посещения жителями и гостями Петербурга.

Архитектурная студия "Студия 44" планирует завершить проект реставрации и адаптации здания Конюшенного ведомства к новому использованию к концу летнего сезона. Сообщается, что исторические структуры здания останутся без изменений и разрушения, сохранив оригинальный исторический облик. Эта информация предоставлена Обществом охраны памятников.

Предполагается, что в новом проекте функциональное назначение исторического сооружения распределится следующим образом: примерно 40% пространства отведено под ресторанные зоны (около 4,3 тысячи квадратных метров), остальную площадь займут учреждения культурно-просветительского назначения и магазины. Внутренняя композиция пространства должна остаться единой, дополнившись лёгкими павильонами и рекреационными пространствами на кровлях. Боковые внутренние дворы предполагается закрыть стеклянными атриумами, центральная же территория останется открытой.

Проект ориентирован преимущественно на пеших горожан и пассажиров общественного транспорта, парковочные места подземного типа предусмотрены не будут. Возведение дополнительного моста через реку Мойку признано нежелательным, учитывая статус охраняемых зон набережных.

Главная задача разработки концепции — создать благоустроенное общественное пространство, пригодное для круглогодичного посещения жителями и гостями Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что искусственное озеро намерены создать на территории курорта "Санкт-Петербург Марина" в Горской.

Фото: Telegram / Общество охраны памятников. ВООПИК СПб