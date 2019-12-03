Учёные назвали продукты для профилактики рака

Исследования ученых доказывают, что некоторые растительные соединения – полифенолы – обладают противоопухолевыми свойствами. Например, яблоко может помочь в борьбе с ростом клеток рака молочной железы. Об этом сообщил "Медикфорум".
Исследователи создали топ продуктов, которые при ежедневном употреблении помогут в профилактике онкологических заболеваний. Это морковь, бобовые (фасоль, горох и чечевица), капуста (брокколи, цветная и обычная белокочанная) яблоки, рыба и рыбий жир, кофе, помидоры.
Американские учёные вовсе пришли к выводу, что любые производные томатов (сок, томатная паста и кетчуп) могут снизить вероятность развития рака предстательной железы.
Стала известна менее подверженная к возникновению рака группа крови.
Обсуждение ( 0 )