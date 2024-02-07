Продолжаются поиски утонувшего ребёнка в акватории реки Тосна

Всего к поиску привлечено 52 человека и 28 единиц техники.

В Ленинградской области продолжаются поиски утонувшего ребёнка. В настоящее время в поисках принимают участие добровольцы "Добротворец", "Лиза Алерт", а также представители поисково-спасательных отрядов г. Тосно АСС ЛО и г. Шлиссельбурга АСС ЛО, сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона Тосненского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ленобласти.

С использованием специализированного оборудования было обследовано 800 квадратных метров акватории реки Тосна, 500 метров береговой линии и русло реки. Всего к поиску привлечено 52 человека и 28 единиц техники.

Видео: Telegram/ МЧС Ленинградской области