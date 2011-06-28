Петербург окрасился в "красный". В городе 9-балльные пробки

Пробка образовалась в том числе и на платной трассе ЗСД.

Карта Петербурга окрасилась в желто-красный цвет из-за пробок в городе. По данным сервиса "Яндека.Карты", они достигли 9 баллов в 18-м часу 21-го мая.

На внутренней стороне КАД затор образовался практически от пересечения с Ленинградской улице в Кудрово до Шушар. Большая часть окрашена в "желтый" цвет. Далее от развязки с Витебским до развязки с Пулковским шоссе идет более серьезная пробка. Практически полностью встал центр Петербурга, а также подъезды к Володарскому мосту с обоих сторон.

На ЗСД четырехкилометровая пробка от проспекта Крузенштерна до Мебельной улицы. На дорожной ситуации сказались ремонтные работы, ДТП, а также погодные условия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что срок ремонта Рябовского шоссе сократят по требованию ГАТИ.

Фото: Piter.TV