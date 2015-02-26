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Вечером 18 ноября пробки на дорогах Петербурга достигли 6 баллов
Сегодня, 19:33
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Вечером 18 ноября пробки на дорогах Петербурга достигли 6 баллов

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К 20:00 ситуация на дорогах оценится в 5 баллов.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 18 ноября дорожная ситуация достигла 6 баллов. 

Автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Лиговском, Литейном, Владимирском, Каменноостровском и Чкаловском проспектах, Адмиралтейской и Дворцовой набережных, Садовой, Боровой, Константина Заслонова улицах, на набережных Обводного канала и канала Грибоедова, на Большом проспекте Петроградской стороны, в районе станции метро "Спортивная", Большой Пушкарской улице, на улице Ленина. 

Пробки наблюдаются и в Кировском районе – на проспектах Стачек и Маршала Жукова. 

Традиционно пробки собираются в районе поселка Шушары. На Пулковском и Московском шоссе, в районе КАД, произошло четыре аварии. Движение также затруднено в сторону станции метро "Обухово". 

Краснеет и Красногвардейский район: пробки виднеются на Малоохтинской и Синопской набережных, Новочеркасском проспекте, Зольной улице, Заневском проспекте, проспекте Косыгина. 

Пробки наблюдаются и в Невском районе – на Народной и Ивановской улицах.

Ранее мы писали, что с 19 ноября в Петербурге ограничат движение транспорта по нескольким улицам.

Теги: движение на дорогах, пробки, яндекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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