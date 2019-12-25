Репетиция Парада Победы в Петербурге вновь заставила встать водителей в пробки

Часть улиц перекрыли, освободив проезд для военной техники.

В Петербурге проходит третья, заключительная репетиция Парада Победы. Из-за этого в центре города перекрыли часть улиц, где уже начали образовываться заторы.

Значительная пробка образовалась на Университетской набережной, Садовой улице и Литейном проспекте.

Нечетная сторона набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка и четная сторона набережной Мойки от Невского до дома №22 будет перекрыта до 14:00 24-го июня. Такие же ограничения касаются и Миллионной улицы, Певческого проезда, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной.

Кроме того, завтра, 24 июня, с 9:00 до 13:00 будет закрыты для движения транспорта Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект (от Гороховой улицы до Невского проспекта), Адмиралтейская набережная и Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Ранее в Петербурге состоялась генеральная репетиция парада Победы.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"