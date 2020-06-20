В Петербурге состоялась генеральная репетиция парада Победы

Читатели Piter.tv поделились видео с Дворцовой площади в Петербурге, где в субботу, 20 июня состоялась генеральная репетиция парада ко дню Победы, который состоится в Северной столице через четыре дня.
Участниками праздничных мероприятий станут более 4,5 тыс. военнослужащих, отдельные расчеты промаршируют в военной форме армии СССР. Зрители "живьем" и на трансляции парада увидят более ста единиц современной и исторической военной техники, а также авиашоу.
Ранее мы показывали другие материалы с подготовки парада в Петербурге.
Видео: Piter.tv
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