В Петербурге состоялась генеральная репетиция парада Победы

Всего в праздничных мероприятиях будет задействовано порядка 4,5 тысяч военнослужащих.

Читатели Piter.tv поделились видео с Дворцовой площади в Петербурге, где в субботу, 20 июня состоялась генеральная репетиция парада ко дню Победы, который состоится в Северной столице через четыре дня.

Участниками праздничных мероприятий станут более 4,5 тыс. военнослужащих, отдельные расчеты промаршируют в военной форме армии СССР. Зрители "живьем" и на трансляции парада увидят более ста единиц современной и исторической военной техники, а также авиашоу.

Ранее мы показывали другие материалы с подготовки парада в Петербурге.

Видео: Piter.tv