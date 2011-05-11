Пробки 7 баллов образовались вечером 15 ноября

Заторы на Невском, Садовой и на выездах из центра города.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", к 18:30 в центре города и на подъездах к нему образовались длинные автомобильные заторы. Пробки достигают 7 баллов.

Особенно напряженно на Невском проспекте, встало движение на Дворцовой набережной, зависла дорожная ситуация на Сенной. Несколько ДТП парализовало Ивановскую улицу на юге города. Напряженно на Московском проспекте. Авария на ЗСД близ станции метро "Зенит" осложнила движение по направлению на север. Наблюдаются заторы в районе "Лесной".

Если верить сервису Яндекса, к 20 часам пробки должны улечься.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки с Кронштадтским шоссе ночью 20 ноября – с 01:00 до 05:00 – перекроют сквозной проезд по Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга.

Фото: сервис "Яндекс.Пробки"