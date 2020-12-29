Названы признаки, указывающие на бессимптомно перенесенный коронавирус

Если на протяжении нескольких месяцев человек чувствует себя очень уставшим без объективных причин, это может говорить о перенесенном бессимптомном заболевании.

Главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом. Об этом сообщило издание Express.

Если на протяжении нескольких месяцев человек чувствует себя очень уставшим без объективных причин, это может говорить о перенесенном бессимптомном заболевании коронавирусом.

Симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах. Дэн Банстон, медицинский специалист

При подозрении на перенесенное заболевание, нужно сдать тест на антитела.

Ранее вирусологи обозначили сроки окончания пандемии в России.

Фото: Piter.tv