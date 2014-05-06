Петербургские школьники стали призерами Китайской национальной олимпиады

Петербуржец Илья Згонник стал обладателем золотой медали, Фёдор Никитин, Михаил Югов и Егор Сапрунов получили серебряные медали.

Петербургские школьники стали золотыми и серебряными призерами Китайской национальной олимпиады. Об этом рассказали в Смольном.

Ученики Президентского физико-математического лицея № 239 завоевали золотую и серебряные медали в Китайской национальной олимпиаде по математике. Соревнование проходило в городе Ухане. Также в олимпиаде принимали участие сборные Китая, Сингапура, Макао и Гонконга.

Петербуржец Илья Згонник стал обладателем золотой медали, Фёдор Никитин, Михаил Югов и Егор Сапрунов получили серебряные медали. Все они являются кандидатами в команду на международную олимпиаду по математике, которая пройдет в Великобритании в июле 2024 года.

Руководитель сборной команды России – Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга, заместителем руководителя является доцент кафедры высшей математики Московского физико-технического института Павел Кожевников.

В ноябре ученик петербургской школы Андрей Хлопотных стал одним из победителей Всероссийской олимпиады среди школьников по искусственному интеллекту (ИИ). Всероссийская олимпиада для учеников 8-11 классов, увлекающихся программированием и ИИ, проходит в России с 2021 года. За это время она объединила около 40 тыс. школьников.

Фото: Минпросвещения России