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Вчера, 18:20
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Приют "Всеволожский пес" получил 150 кг корма

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Пожертвования для питомцев собирали в рамках акции "Дай лапу, друг".

Сотрудники комитетов и подведомственных учреждений Ленинградской области пожертвовали в приют "Всеволожский пес" 150 кг корма для взрослых собак, различные игрушки, медицинские препараты, пеленки, миски, а также корм для щенков, – следует из сообщения региональной администрации.

Пожертвование для приюта собирали в рамках акции "Дай лапу, друг". Ее организаторы – комитет по молодежной политике Ленинградской области и региональное управление ветеринарии.

Ранее мы рассказывали, что "Ночлежка" начала традиционную предновогоднюю акцию "Мандаринка и тушенка", в рамках которой до 22 декабря сотрудники благотворительной организации намерены собрать свыше 1 тысячи "подарков" для своих клиентов в Санкт-Петербурге и Москве.

Видео и фото: Администрация Ленинградской области

Теги: благотворительность, всеволожский пес, приюты для животных
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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