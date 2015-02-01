Приют "Всеволожский пес" получил 150 кг корма

Пожертвования для питомцев собирали в рамках акции "Дай лапу, друг".

Сотрудники комитетов и подведомственных учреждений Ленинградской области пожертвовали в приют "Всеволожский пес" 150 кг корма для взрослых собак, различные игрушки, медицинские препараты, пеленки, миски, а также корм для щенков, – следует из сообщения региональной администрации.

Пожертвование для приюта собирали в рамках акции "Дай лапу, друг". Ее организаторы – комитет по молодежной политике Ленинградской области и региональное управление ветеринарии.

Ранее мы рассказывали, что "Ночлежка" начала традиционную предновогоднюю акцию "Мандаринка и тушенка", в рамках которой до 22 декабря сотрудники благотворительной организации намерены собрать свыше 1 тысячи "подарков" для своих клиентов в Санкт-Петербурге и Москве.

Видео и фото: Администрация Ленинградской области