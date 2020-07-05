Суд обязал приют для животных "Островок Надежды" устранить нарушения

В частности, в приюте необходимо организовать учет поступающих и содержащихся там животных, обеспечить их ежедневный двукратный выгул, качественное питание и содержание в удобных и просторных вольерах.

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел иск прокурора Ломоносовского района Ленинградской области к приюту для животных "Островок Надежды" в деревне Лаголово. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

В сентябре прошлого года в приюте была проведена проверка, в результате которой выявлены множественные нарушения. Суд постановил руководству "Островка Надежды" в течение 12 месяцев привести деятельность приюта в соответствие с требованиями закона. В частности, в приюте необходимо организовать учет поступающих и содержащихся там животных, обеспечить их ежедневный двукратный выгул, качественное питание и содержание в удобных и просторных вольерах.

В "Островке Надежды" следует оборудовать карантинное помещение, ветеринарный пункт и санитарный блок. Сотрудники обязаны регулярно проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений приюта.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине спасли загнанного на тополь домашнего кота.

Фото: ВКонтакте / Приют для собак "Островок надежды" (СПб)