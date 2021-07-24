В Петергофе приводят в порядок стелу, посвящённую подвигу бойцов Ораниенбаумского пятачка

Эта монументальная конструкция высотой десять метров, удостоенная премии молодых архитекторов, впечатляет строгой лаконичностью и торжественностью исполнения.

Художники-реставраторы Музея городской скульптуры проводят подготовку памятников к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас мастера занимаются реставрационными работами на стеле, расположенной в Петергофе и посвящённой мужественному сопротивлению защитников Ораниенбаумского плацдарма.

Эта монументальная конструкция высотой десять метров, удостоенная премии молодых архитекторов, впечатляет строгой лаконичностью и торжественностью исполнения. Надпись на передней панели памятника гласит: "На этих рубежах в 1941-1943 годах воины Ленинградского фронта и моряки Балтийского флота в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками отстояли Приморский плацдарм. Отсюда и со стороны Пулковских высот в январе 1944 года начался разгром врага, завершившийся освобождением Ленинграда от блокады. Вечная слава героическим защитникам Ленинграда".

Ранее мы сообщили о том, что в Петропавловской крепости откроют выставку к 80-летию Победы.

Видео: Telegram / Музей Городской Скульптуры