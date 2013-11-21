В Невском районе полиция прикрыла притон для занятий проституцией

Криминальным бизнесом руководила 44-летняя жительница Кировского района.

В ходе оперативных действий сотрудниками полиции в Невском районе была пресечена активность притона, в котором была организована проституционная деятельность. Нелегальным промыслом руководила 44-летняя жительница Кировского района. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы петербургской полиции.

Женщина, управлявшая притоном, держала у себя в подчинении несколько гражданок, которые предоставляли желающим услуги интимного характера. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ. Сотрудницы заведения были допрошены и привлечены к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ.

Ранее мы сообщали о закрытии салона интимных услуг, который располагался на Невском проспекте.

Скриншот из видео: пресс-служба петербургской полиции