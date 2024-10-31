У пассажира на станции метро "Улица Дыбенко" произошел приступ эпилепсии

На эскалаторе на подъем внезапно упал и забился в конвульсиях мужчина.

У жителя Ленинградской области произошел приступ эпилепсии на станции метро "Улицы Дыбенко".

Несчастный случай произошел 3 июня в 6:20 на станции метро "Улица Дыбенко". На эскалаторе на подъем внезапно упал и забился в конвульсиях мужчина.

Оказалось, что у 48-летнего жителя Кировского района Ленинградской области случился приступ эпилепсии. Прибывшие врачи скорой уже прибыли к окончанию приступа и отметили, что мужчина не нуждается в госпитализации.

Ранее мужчина упал на пластиковую трубу с кипятком и погиб в подъезде дома на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv