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В Петербурге прокуратура добивается принудительной госпитализации петербуржца с туберкулезом
Сегодня, 16:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге прокуратура добивается принудительной госпитализации петербуржца с туберкулезом

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Мужчина диспансер не посещает, лечение не проходит.

Прокуратура Красносельского района потребовала принудительно госпитализировать в медучреждение больного туберкулезом. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что 49-летний местный житель, имеющий диагноз "инфильтративный туберкулез", и представляющий опасность для окружающих, диспансер не посещает, лечение не проходит.

Прокурор Красносельского района обратился в суд с исковым заявлением о принудительной госпитализации больного в медицинскую организацию для прохождения обязательного лечения. Ход и результаты рассмотрения заявления находятся на контроле прокуратуры района.

Ранее прокуратура Петербурга уже отправила на принудительное лечение другого мужчину, который страдает туберкулезом.

Фото: unsplash

Теги: диспансеризация, туберкулез
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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