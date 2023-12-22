Принципы правильного питания чаще удается соблюдать петербуржцам, работающим удаленно

В Петербурге принципы правильного питания чаще удается соблюдать тем, кто работает удалённо из дома, сообщили в сервисе SuperJob.
Большинство работающих на территории работодателя петербуржцев носят домашнюю еду на работу (55%), 16% горожан ходят на бизнес-ланчи в кафе и рестораны. Причем женщины гораздо чаще носят еду с собой, а мужчины едят в столовых, городских ресторанах и кафе.
Петербуржцы на удалённой работе по-прежнему питаются чаще всего дома (74%). Также 12% женщин, работающих из дома, пользуются доставкой еды. Также стало известно, что принципы правильного питания чаще удается соблюдать тем, кто трудится из дома.
Ранее петербуржцы рассказали, что мешает им искать работу.
Фото: unsplash
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